Unbemannte Flugkörper: Postchef fordert Nummernschild für Drohnen

Bald eine Million Drohnen gibt es in Deutschland – und keine „klaren, staatlichen Regeln“, kritisiert Postchef Frank Appel. Seine Lösung: Nummernschilder und Führerscheine für die unbemannten… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Eine Drohne stürzte am Samstagabend in einen Garten in der Jurastraße. Ein Anwohner fand das Gerät in seinem Garten und ...