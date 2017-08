Legendärer Comedian: Jerry Lewis ist tot

Jerry Lewis war einer der populärsten Entertainer der USA, seine Kino-Komödien mit Dean Martin prägten eine Ära. Jetzt ist der Schauspieler und Regisseur im Alter von 91 Jahren… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Die US-amerikanische Comedy-Legende Jerry Lewis ist tot. Lewis starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Las Vegas.