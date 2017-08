Bedrohte Presse in Mexiko: „Wenn sie wollen, kriegen sie dich“

Mit zwölf Schüssen wurde der Journalist Javier Valdez am 15. Mai von Unbekannten getötet. Hunderte Reporter, die wie er in Mexiko über Organisierte Kriminalität in berichteten, wurden in den vergangenen Jahren ermordet. Wie arbeiten die Kollegen, die sich das noch… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



