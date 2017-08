Comic-Satiren über Donald Trump: Wie lächerlich ist der Typ eigentlich?

Witze über den Körperklops und Mentalfladen – ist Donald Trump mit Satire beizukommen? Zwei Comic-Bände nehmen den Kampf auf. Und zeigen das ganze Ausmaß der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Mit seinem Broadwaydebüt "The Terms of My Surrender" will Filmemacher Michael Moore US-Präsident Donald Trump stürzen - mit ...