Gabriels reagiert auf Erdogans Attacke: „Das hat eine neue Qualität“

Außenminister Sigmar Gabriel hatte sich jede Einmischung der Türkei in den deutschen Wahlkampf verbeten. Deswegen hatte ihn der türkische Präsident persönlich angefeindet. Nun reagiert Gabriel auf die Beleidigungen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Gabriel räumte in dem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa ein, dass sein vor einem Monat verkündeter neuer Türkei-Kurs ...

An die Adresse von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte Erdogan am Samstag bei einer Veranstaltung in Denizli ...