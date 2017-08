Kurioser Fund: Polizei stellt Ecstasy-Tabletten mit Trump-Konterfei sicher

Donald Trump ziert nicht nur Titelseiten. Die Polizei Osnabrück hat Tausende Ecstasy-Pillen mit dem Gesicht des US-Präsidenten sichergestellt. Die Tabletten werden offenbar im Darknet angeboten…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



