Barcelona-Imam Es Satty: Der Schattenmann und seine Jüngerschar

Der Imam Abdelbaki Es Satty galt als Spiritus rector der Terrorzelle von Barcelona. Wer war der Mann, der vermutlich gleich vier junge Brüderpaare zum Terror verleiten…



"Es Satty stand seit über einem Jahrzehnt mit der islamistischen Terrorszene Kataloniens in Kontakt", sagt Fernando Reinare ...

Nach dem Terroranschlag in Barcelona erhärtet sich der Verdacht, dass der Imam Abdelbaki Es Satty die Islamistengruppe zu ihren ...

Bis Juni predigte Es Satty in der Moschee Ripolls, die rund 100 Kilometer nördlich von Barcelona liegt. Ein Einwohner Ripolls ...

Die Gruppe um Es Satty soll auch einen Sprengstoff-Anschlag auf die Basilika Sagrada Familia in Barcelona vorgehabt haben ...

Reuters Ein Mann betet in der Moschee in Ripoll, in der Imam Es Satty gepredigt hat. Nach dem Terroranschlag von Barcelona ...