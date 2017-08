Erdogans langer Arm: Wie die Türkei Akhanli festnehmen konnte – die Hintergründe

Die spanische Polizei kam, als Dogan Akhanli schlief. Doch wie ist die Festnahme des Schriftstellers rechtlich eigentlich möglich? Antworten auf die wichtigsten Fragen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



