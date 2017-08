Playerunknown’s Battlegrounds: Bluehole über Camper, das Wetter und die schussfeste Pfanne

Zauberspräche, Camper und dynamisches Wetter: Kreativchef Brendan Greene hat in Köln über Geschichte und Zukunft von Playerunknown’s Battlegrounds gesprochen. Am Rande der Veranstaltung hat sein Team auch verraten, warum die Bratpfanne im Spiel so schussfest ist. (Playerunknown's… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



