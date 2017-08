Neuer Spielerindex: Die Welt der Fußball-Daten

Der Spielerindex SPIX wurde zur neuen Saison komplett überarbeitet – hier finden Sie die spannendsten Daten aus der Bundesliga, alle Spieler und Vereine im direkten… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Deshalb gewichtet der SPIX sämtliche relevanten ... defensiver Mittelfeldspieler in der Bundesliga Abwehrqualitäten mit Torgefahr.

die in der Bundesliga seit der SPIX-Erhebung erreicht wurde. Und was sagen die Werte nicht? So ausgeklügelt der SPIX auch ist ...