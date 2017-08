Playerunknown’s Battlegrounds: 8 Mio. Meillenstein, Xbox-Version kommt

Der rasante Aufstieg von Playerunknown’s Battlegrounds kennt aktuell kein Ende. Das Multiplayer-Spiel, das schon jetzt zu den erfolgreichsten Early-Access-Titeln auf Steam gehört, wurde mittlerweile 8 Millionen mal verkauft. Bald kommt außerdem die Xbox-Version. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



