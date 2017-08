Windows 10 Zwangsdownload: Microsoft gibt Unterlassungserklärung ab

Microsoft hat etwas überraschend gegenüber der Verbraucherzentrale eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben und damit einem Urteil vorgegriffen: In Deutschland dürfen damit Installationsdateien für Betriebssysteme nicht mehr ohne Zustimmung heruntergeladen werden. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Microsoft will sein aktuelles Betriebssystem Windows 10 mit aller Macht in den Markt drücken. In der Vergangenheit schreckte der ...