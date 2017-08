ReCore – Microsoft kündigt Definitive Edition an

Microsoft hat anlässlich der Gamescom 2017 eine Definitive Edition des Action-Adventures ReCore angekündigt, die vor allem mit einer verbesserten Grafik daherkommt. Begleitet wurde die Bekanntgabe von einem neuen Trailer, der die Neuauflage ausführlich vorstellt. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

18.08.2017 um 19:05 Uhr In der nächsten Woche startet die Gamescom in Köln und Microsoft wird am Sonntag im Vorfeld der Messe ...