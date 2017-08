Hohe Kosten durch Reisen: Trump-Familie sorgt für Finanzkrise beim Secret Service

Der Secret Service hat durch die hohen Schutzmaßnahmen für Donald Trump und dessen Familie finanzielle Probleme – vor allem durch Reisen. Dabei war genau das immer ein Kritikpunkt Trumps gegenüber Barack… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



