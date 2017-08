Age of Empires 4: Wololo: Vierter Teil der Strategie-Reihe endlich angekündigt!

Age of Empires gehört wohl zu den besten und doch lang vergessenen Spielereihen die es gibt…. Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Es ist wirklich wahr: Microsoft arbeitet an Age of Empires 4. Im Rahmen des offiziellen AoE-Gamescom-Livestreams wurde der vierte ...

Ihr wünscht euch Age of Empires 4? Ihr bekommt Age of Empires 4! Im Rahmen des Jubiläums-Livestreams zur Kultserie wurde ...

Update vom 21. August: Wer beim Microsoft-Event in Köln live dabei sein will, hat jetzt noch eine Chance. Der Publisher hat ...

21.08.2017 um 22:10 Uhr Könnte Microsoft im Rahmen der Gamescom 2017 Age of Empire 4 ankündigen? Diese Spekulationen mancher ...

21.08.2017 um 22:00 Uhr Wann erscheint Age of Empires: Definitive Edition? Diese Frage beantwortete Microsoft im Rahmen der ...

20.08.2017 um 17:30 Uhr Die Gerüchteküche zu Age of Empires 4 brodelt. Oftmals ist es mit Überraschungen auf großen Gaming ...

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums von Age of Empires hat Microsoft auf der vergangenen E3 eine Definitive Edition des ersten ...

Wololo! Im Juni berichtete ich hier von „Age of Empires: Definitive Edition“. Eine Remastered-Version des Originalspiels.

Age of Empires ist eine der prägensten Spielereihen überhaupt, und am 19. Oktober wird man den ersten Teil in der Definitive ...