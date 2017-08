Italien: Erdbeben erschüttert Ischia – Tote befürchtet

Auf der italienischen Insel Ischia ist es zu einem Erdbeben gekommen: Mehrere Häuser stürzten ein, Medien berichten von Verletzten und mindestens einer… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Ein Erdbeben hat die italienische Urlaubsinsel Ischia erschüttert. Der Erdstoß der Stärke 3,6 habe die Insel vor Neapel am ...

Nach einem Erdbeben auf der italienischen Urlaubsinsel Ischia werden auch Tote befürchtet. Eine Frau sei in der Gemeinde ...

AMATRICE. Ein vergilbtes Foto, ein Plüschtier, Teile von Möbelstücken und ein Rosenkranz: Aus den Trümmern, die in Amatrice ...

Amatrice - Zum Jahrestag des Erdbebens in Italien kritisieren viele Bewohner der Region den zögerlichen Wiederaufbau. "Das ...

In Italien haben sich in den Jahren 2016 und 2017 zahlreiche Erdbeben ereignet. Die Serie in Mittelitalien hat Schäden von 23 ...