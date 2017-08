Sonnenfinsternis in den USA: Brille auf, Licht aus

Eine totale Sonnenfinsternis hat Millionen von US-Amerikanern begeistert. Auch Donald Trump ließ sich das Schauspiel nicht… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Dunkelheit in den USA: Über Nordamerika hat sich eine totale Sonnenfinsternis ereignet. In Oregon war sie zuerst zu sehen.

Ob live, am Fernseher oder via Internet: Viele Millionen Menschen weltweit haben am Abend die totale Sonnenfinsternis in den USA ...