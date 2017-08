US-Strategie für Afghanistan: Trump will verschärft gegen Terroristen vorgehen

Seit fast 16 Jahren kämpft das US-Militär in Afghanistan, nun hat Donald Trump die künftige Strategie für den Einsatz vorgestellt: Einen raschen Rückzug werde es nicht geben. Stattdessen soll der Kampf gegen Terroristen verschärft… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



