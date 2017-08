Trumps neue Afghanistan-Strategie: „Wir werden angreifen“

Auslandseinsätze des US-Militärs wollte Donald Trump eigentlich schnell beenden. „Amerika zuerst“ – das war sein Wahlversprechen. Nun will er als Präsident den Krieg in Afghanistan verschärfen. Was steckt hinter der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



