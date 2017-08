Electronic Arts: Hunde, Katzen und Weltraumschlachten

Das Raumschiff von Darth Maul, dazu ein weiterer Modus für Battlefield 1 und eine tierliebe Erweiterung für Die Sims 4: Electronic Arts hat neue Inhalte für sein aktuelles und kommendes Portfolio vorgestellt. (Electronic Arts, Need for Speed)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die drei ... The Sims, Need for Speed, Dragon Age, and Plants vs. Zombies are trademarks of Electronic Arts Inc. John Madden ...