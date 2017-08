Destiny 2 – Gamescom-Trailer stimmt auf den Launch ein

Activision und Bungie haben gemeinsam den Gamescom-Trailer zum Online-Shooter Destiny 2 veröffentlicht. Dieser dient gleichzeitig auch als leicht verfrühter Launch-Trailer, der auf das Anfang September erscheinende Spiel einstimmen soll. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



