Gamescom: Merkel eröffnet Gamescom: „Spiele sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei der Eröffnung der Gamescom für Spiele als ganz normalen Teil des gesellschaftlichen Lebens stark gemacht. Ihre Rede unterstreicht, wie wichtig Games mittlerweile für den Wirtschaftsstandort Deutschland… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In wenigen Minuten wird die Gamescom 2017 offiziell eröffnet. In diesem Jahr ist Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich vor ...

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstagmittag in Köln erstmals die Videospiele ...

Die am Dienstag startende Gamescom war wohl noch nie so politisch wie in diesem Jahr. Als Träger der weltweit größten ...