Süße Verführung Android Oreo? Nicht für iPhone-Nutzer!

Ist der Oreo-Kecks von Android eine Alternative für iPhone-Nutzer? Ich denke nicht, denn trotz kleiner Verbesserungen ist iOS jetzt und auch in Zukunft in der elften Ausgabe noch immer die bessere Wahl. Warum dies so ist? Jetzt folgt mein Senf dazu. Themen: Android O: Alle Features der neuen… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Android 8 »Oreo« erschienen Einer der Schwerpunkte bei der Entwicklung von Android 8 »Oreo« war es, die Benutzung noch »flüssiger« zu gestalten. Quelle: Pro-Linux

Google kündigt Android 8.0 Oreo offiziell an Google hat gestern Abend parallel zu einer in den USA bestens mitzuverfolgenden Sonnenfinsternis ganz offiziell die nächste ... Quelle: Notebookinfo