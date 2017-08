Android 8.0 Oreo vs. iOS 11: Warum Android immer noch die Nase vorn hat

Android oder iOS welches Betriebssystem ist denn nun besser? Dazu gibt es viele Ansichten. Ich möchte in diesem Beitrag meine persönliche Meinung aufzeigen, warum Android immer noch besser ist als iOS zumindest auf dem Smartphone. Themen: Android O: Alle Features der neuen Android-Version ,… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Spricht man von "Oreo", so denken wohl die meisten Menschen an den dunklen Keks mit heller Füllung oder an dessen Werbespruch ...