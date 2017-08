Gamescom: EA Originals Fe: Zelda trifft auf Shadow of the Colossus

In dem märchenhaften Open-World-Adventure erkundet der Spieler einen düsteren Wald und kommuniziert mit den Tieren über Gesang. Wir haben erste Eindrücke… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Während der EA Live Show wurden heute neue Spielszenen aus dem EA Originals Titel ‚Fe‘ gezeigt, das derzeit vom EA Studio in ...

Beim Schreiben dieser News findet gerade der Livestream EA LIVE @ gamescom statt. In diesem werden Spiele, wie Star Wars ...

Mit EA Originals will man in Zukunft ... zurück an die Entwickler fließen. Fe ist ein geräuschvolles und gleichzeitig ...