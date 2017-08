Star Trek – Original-Darsteller bekamen keine Tantiemen für Wiederholungen

Wie jeder Star Trek-Fan weiß, wurde die Original-Serie erst durch ihre Wiederholungen zu dem Welterfolg späterer Jahre. William Shatner hat nun bestätigt, dass die Schauspieler dafür aber keine Tantiemen… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



