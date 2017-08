Wahlkampf: Schulz will Abzug von US-Atomwaffen aus Deutschland

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ging bei einer Wahlveranstaltung US-Präsident Trump frontal an. „Typen“ wie ihm sei „jede Niedertracht“ recht. Seinen Aufrüstungswahn wolle er nicht… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



