Live von der Gamescom 2017: Eröffnung und erste Highlights aus Köln

Erneut hat die Gamescom in Köln ihre Pforten geöffnet: Am Fachbesucher- und Medientag wird allerdings nur einer beschränkten Anzahl an Besuchern der Zutritt zum Messegelände gewährt. Wir sind bereits heute in die Rheinmetropole gereist, um einige kommende Spiele genauer unter die Lupe nehmen… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Start der Gamescom Spielen auf Olympia-Niveau Schneller, weiter, höher - es könnte auch das Motto vieler Gamer sein. Der eSport hat sich in kurzer Zeit zum Massenphänomen ... Quelle: Tagesschau

Gamescom 2017: Hier kommen die neuen Spiele-Hits Endlich ist es wieder soweit: Die Gamescom 2017 ist gestartet! Mehr als 800 Aussteller aus der ganzen Welt stellen hier das ... Quelle: Antenne Bayern