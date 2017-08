Trumps Rede in Phoenix: Lob für sich selbst, Kritik für die Medien

US-Präsident Trump hat seine Rede in Phoenix genutzt, um gegen die „unehrliche“ Presse zu hetzen. Die behandle ihn enorm unfair – vor allem im Zusammenhang mit der rechten Gewalt in Charlottesville. Er habe alles richtig… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



