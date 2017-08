Gamescom: Unknown Fate: Erstes VR-Spiel mit Eye-Tracking

Das italienische Studio MarsLit Games will sein an The Talos Principle angelehntes Puzzle-Spiel in VR umsetzen und die Eyetracking-Technik von Tobii nutzen, die womöglich im Nachfolger der HTC Vive eingebaut werden… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

HTC Vive: Hersteller senkt Preis für VR-Brille um 200 Euro HTC senkt den Preis für die HTC Vive im Vorfeld der Gamescom um 200 Euro. Ab sofort ist die HTC Vive hierzulande schon für 699 ... Quelle: Netzwelt

HTC senkt Vive-Preis HTC startet die gamescom Woche mit einer Preissenkung seiner VR-Lösung HTC Vive. Auch wenn die Messe in Köln nicht explizit ... Quelle: Mediabiz

Gamescom-Trends 2017: Gaming wird zum Breitensport Die Facebook-Tochter Oculus setzte im Rahmen einer Aktion auf eine drastische Preissenkung, kürzlich zog HTC nach. Am ... Quelle: Handelsblatt