Blick zurück: Die Geschichte von Age of Empires im Video

Pünktlich zum 20. Jahrestag der Strategiespielreihe Age of Empires lässt Microsoft deren ersten Teil im Oktober mit einem rundum erneuerten 4K-Remake in neuem Glanz erstrahlen. In einem neuen Video blicken die Entwickler auf die Entstehung des Spiels zurückblicken. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Gamescom: Microsoft kündigt Age of Empires 4 an Microsoft kündigt auf der Gamescom in Köln überraschend mit Age of Empire 4 den vierten Teil seiner Strategiespiel-Reihe an. Quelle: Netzwelt

Microsoft: Age of Empires 4 angekündigt Im Rahmen der Gamescom 2017 hat Microsoft mit einem kurzen Trailer das Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 4 für Windows 10 ... Quelle: Golem