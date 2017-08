Atomraketenversteck in Grönland: Auf den Spuren von Operation „Iceworm“

Tief unter Grönlands Eis baute das US-Militär einst ein Versteck für Atomraketen. Inzwischen gilt die längst verlassene Basis als Umweltrisiko. Nun haben sich Wissenschaftler vor Ort umgesehen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



