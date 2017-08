This Is Us Staffel 1 – heute großes Finale (Folge 16, 17 & 18) – TV, Stream, Trailer & Episodenliste

Die Dramedy-Serie This Is Us des US-Senders NBC hat in den Vereinigen Staaten einen unglaublich erfolgreichen Start hinlegen können. Bisher erreichten die einzelnen Episoden von This Is Us Staffel 1 im Durchschnitt über 9 Millionen Zuschauer bei der Erstausstrahlung in den USA. Alle Infos zur… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

This Is Us - Das ist Leben Nachdem Jack erfahren hat, dass einer von Rebeccas Bandkollegen ihr Exfreund ist und sie das zuvor nie erwähnt hat, baut sich ... Quelle: TV Movie

Saftiger Bonus für „This Is Us“-Stars „This Is Us“ begeisterte bereits in der ersten Staffel Millionen von Zuschauer und kam beim Publikum verdammt gut an. Quelle: Promicabana