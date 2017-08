Gamescom: Erste Gamescom-Impressionen: Die schönsten Stände auf der größten Spielemesse der Welt

Auch in diesem Jahr lassen große sowie kleine Publisher und Entwickler erneut die breite Masse einen ersten Blick auf ihre Spiele-Neuheiten werfen. Wir zeigen Ihnen die schönsten und aufwändigsten Stände der Gamescom 2017 in… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Schneller, weiter, höher - es könnte auch das Motto vieler Gamer sein. Der eSport hat sich in kurzer Zeit zum Massenphänomen ...

Games sind jetzt Chefsache. Diesen Eindruck wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel am heutigen Dienstag vermitteln, als sie ...

Was macht Angela Merkel auf der Gamescom? Wahlkampf. Im Sinne von: Präsenz und Interesse zeigen. Dienstagmittag hat die ...

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag in Köln die Gamescom 2017 eröffnet. „Computer- und Videospiele sind als ...

Das schlichte Motto der Gamescom 2017 lautet "Einfach zusammen spielen". In Köln werden in diesem Jahr so viele Aussteller wie ...