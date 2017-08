Deutschland: Bislang kein Amitraz bei Eierkontrollen entdeckt

Bei Kontrollen von Eiern in Niedersachsen wurde das Pestizid Amitraz bislang nicht nachgewiesen. Das Gift war in der Desinfektionslösung für Hühnerställe entdeckt worden, die als Ursache des Fipronil-Skandals gilt…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Bislang kein Amitraz bei Eierkontrollen in Niedersachsen festgestellt. (c) proplanta Das teilte das niedersächsische ...

Bei Eierkontrollen in Niedersachsen ist das Pestizid Amitraz bislang nicht nachgewiesen worden. Nachdem vergangene Woche bekannt ...

In Eiern in Niedersachsen ist das Gift Amitraz bislang nach offiziellen Angaben nicht festgestellt worden. "Niedersachsen hat in ...