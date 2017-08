Wutrede in Arizona: „Trump facht das Feuer nur an – absichtlich“

Donald Trump tritt auf, als ende der Wahlkampf niemals: In Phoenix hetzt der US-Präsident gegen Kritiker, Medien und seine eigene Partei. Vor der Halle zeigt sich die Unversöhnlichkeit von Anhängern und… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Donald Trump: Der entfesselte Trump Donald Trump fühlte sich sichtlich wohl. "Was für eine Menge", rief der US-Präsident in die prall gefüllte Halle und drehte ... Quelle: Zeit Online

Donald Trump verteidigt Umgang mit Rechtsextremisten Der amerikanische Präsident Donald Trump hat bei einer Großkundgebung in Arizona seine Position zu Rassisten und Neonazis in ... Quelle: Frankfurter Allgemeine