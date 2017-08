Hannover: Richter erschnüffelt Marihuana in Socken des Angeklagten

Eine feine Nase kann auch in der Justiz vorteilhaft sein: Ein Richter in Hannover roch, was ein Angeklagter in seinem Socken versteckt hatte…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



