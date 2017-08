Autonomer Seegrid-Stapler bedroht Jobs sehr vieler Lager-Arbeiter

Autonom operierende Systeme kommen erwartungsgemäß zuerst dort, wo sie dem Menschen wirtschaftlich überlegen sind. So schickt sich ein neues System an, die Beschäftigten in großen Lagern zu ersetzen: Ein selbstständig agierender Gabelstapler kann die dortigen Aufgaben komplett übernehmen. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



