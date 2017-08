Gamescom: Die ganz große Gamer-Koalition

Zum Auftakt der Gamescom trafen die Spitzen aus Politik und YouTube zu einer „Wahlkampfarena“ zusammen. Kaum überraschendes Ergebnis: Alle Parteien lieben Gamer. Politische Inhalte wurden aber kaum… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



