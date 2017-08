Android 8.0: Ab jetzt nur noch offizielle Apps aus dem Play Store?

Android 8.0 Oreo ist da und eine fehlende Einstellung sorgt für Unruhe. Dürfen wir nur noch Apps aus dem Play Store installieren und müssen auf APK-Downloads verzichten? Das Android-Security-Team hat bereits Stellung bezogen.Themen: Android 8.0 Oreo: Alles, was ihr zur neuen Android-Version… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Auch Android-Nutzer können nun auf ihrem Smartphone oder Tablet mobil in HD fernsehen. Parallel wird schon an einer Erweiterung ...

Spricht man von "Oreo", so denken wohl die meisten Menschen an den dunklen Keks mit heller Füllung oder an dessen Werbespruch ...