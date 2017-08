Strafgesetze zur Vergewaltigung in der arabischen Welt: Blut unterm weißen Kleid

Der Täter heiratet sein Vergewaltigungsopfer – und bleibt dadurch straffrei. Libanon, Tunesien und Jordanien haben dieses Gesetz nun abgeschafft. Für viele Frauen geht das Martyrium aber trotzdem… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Sie stammen aus dem Irak, Iran, dem Libanon, aus Libyen, Jordanien, Algerien, Tunesien, die meisten leben allerdings in den ...

In Tunesien ist er im Schnitt bei 50 Prozent, in Jordanien teilweise bei 75 Prozent, und sogar im Iran haben Frauen in manchen ...