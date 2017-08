Geduld haben: Verbraucherschützer warnen vor Spiele-Vorbestellungen

Vor dem Hintergrund der Gamescom mit ihren zahlreichen Ankündigungen kommender Spieletitel haben Verbraucherschützer davor gewarnt, nahezu blind Vorbestellungen zu tätigen. Denn es komme immer wieder vor, dass die Hersteller die hochgetriebenen Erwartungen nicht einmal im Ansatz erfüllen. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



