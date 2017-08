The Crew 2: Gameplay-Trailer und Release-Termin von der Gamescom

Ubisoft hat zur Gamescom 2017 in Köln auch einen brandneuen Trailer zum Rennspiel The Crew 2 mitgebracht. Dieser vermittelt einen recht guten Eindruck von der offenen Spielwelt, in welcher die gesamten USA zu einer riesigen Rennstrecke werden. Außerdem ist jetzt der Release-Termin des Spiels… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema