Samsung Galaxy Note 8 vs. iPhone 7 Plus: Goliath gegen Goliath

Das ewige Duell zwischen Samsung und Apple geht heute in die nächste Runde. Wir haben das neue Galaxy Note 8 gegen das iPhone 7 Plus antreten lassen. Kann Samsungs neuestes Flaggschiff die Phablet-Krone zurückerobern? In unserem Battle findet ihr es heraus. Themen: Samsung Galaxy Note 8… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema