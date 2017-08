Niederlande: Terrorwarnung – Popkonzert in Rotterdam abgesagt

In Rotterdam hat die Polizei das Konzert der US-amerikanischen Band „Allah-Las“ kurzfristig gecancelt. Bei den Sicherheitsbehörden waren Hinweise auf eine terroristische Bedrohung eingegangen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



