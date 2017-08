Marvel vs. Capcom: Infinite – Capcom zeigt neue Spielszenen

Capcom beglückt Fans anlässlich der Gamescom in Köln mit einem brandneuen Gameplay-Trailer zu Marvel vs. Capcom: Infinite, in dem gleich vier der spielbaren Charaktere zu sehen sind. Bei diesen handelt es sich um Ghostrider, Firebrand, Dormammu und Jedah. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



