Netflix: Brandneuer Trailer und Synopsis zur irren zweiten Staffel veröffentlicht

Die zweite Staffel zu Dirk Gentlys holistische Detektei steht bereits in den Startlöchern. Nun… Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Was erwartet uns im Staffelfinale? Sehen Sie hier das offizielle Vorschau-Video zu Game of Thrones Staffel 7 Episode 7 von HBO.

Am 20. September 2016 startete This Is Us Staffel 1 in den USA auf NBC. Eigentlich waren für die erste Staffel 13 Episoden ...