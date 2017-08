Voll, voller, Gamescom: Spieler stürmen Uncharted, Samsung & Co.

Auch der zweite Tag der Spielemesse Gamescom in Köln konnte einiges bieten. Während am Eröffnungstag lediglich Fachbesuchern und Journalisten Zutritt zum Messegelände gewährt wurde, konnte heute erstmals jeder interessierte Spieler an dem Event teilnehmen. Doch dadurch füllten sich die… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Samsung präsentiert Achterbahn Simulation im VR Theater Es werden neue Geräte vorgestellt, neue Spiele enthüllt oder bekannte Produkte weiterhin beworben. Samsung hat sein VR-Headset ... Quelle: PCMasters

Samsung Galaxy Note 8 final vorgestellt Beim heutigen Unpacked-Event hat Samsung nun die Katze ... wenn es auch mal um anspruchsvollere Spiele geht. Quelle: tablethype.de

Samsung Galaxy Note 8 Testbericht Samsung Galaxy Note 8 im ersten ... Ebenso wenig spielt der kleine Größenunterschied eine Rolle. Im Formvergleich wirkt das ... Quelle: Areamobile

Samsung S8 und 30 Seconds to Mars Tickets zu gewinnen Thirty Seconds to Mars spielen am 2 ... für das 30 STM Konzert sowie einem Samsung S8 plus VR-Brille im Gesamtwert von rund ... Quelle: Jolie