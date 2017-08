Deutscher Süßwarenhersteller: Haribos US-Werk wird mit Millionenhilfe gefördert

Haribo baut seine erste Fabrik in den USA, es sollen rund 400 Jobs entstehen. Der Gouverneur des Bundesstaates Wisconsin kündigte nun an, das Projekt mit bis zu 21 Millionen Dollar zu… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



