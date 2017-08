Let Me Make You a Martyr – Marilyn Manson-Rachethriller auf DVD und Blu-ray

In Let Me Make You a Martyr versuchen zwei Adoptivgeschwister einer hoffnungslosen Welt zu entfliehen, doch zwischen ihnen und der Erlösung steht Marilyn Manson als eiskalter Auftragskiller im Auftrag ihres Vaters. Jetzt auf DVD und… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema